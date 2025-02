Gamberorosso.it - Ristoranti e famiglie devono ridurre del 30% i rifiuti alimentari. Raggiunto l'accordo in Europa

La presidenza del Consiglio europeo e i rappresentanti del Parlamento europeo hannounprovvisorio sulla revisione mirata della direttiva quadro sui, che fissa gli obiettivi dell'Ue per la riduzione degli sprechientro i prossimi cinque anni. Unche, nello specifico, deve ancora essere confermato da entrambe le istituzioni prima di passare alla procedura di adozione formale. Un impegno ambizioso che nasce da numeri importanti dato che ogni anno invengono generati oltre 59 milioni di tonnellate diche rappresentano una perdita stimata di 132 miliardi di euro.gli sprechia tutti i livelliQuelli concordati dai legislatori sono obiettivi che non è difficile definire ambiziosi, ma che sono il frutto di riflessioni pragmatiche sulla necessità di mettere un argine alla produzione di, sia per quanto riguarda lo spreco alimentare che il settore tessile.