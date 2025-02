Lanazione.it - Rissa in campo, squalificati quindici giocatori e partita persa per tutte e due le squadre

Lucca, 20 febbraio 2025 –per entrambe le: è quanto deciso dal giudice sportivo per la gara fra Camaiore e Pieve Fosciana, valida per il campionato Juniores Provinciali e disputatasi il 15 febbraio scorso. I provvedimenti sono la diretta conseguenza di unascoppiata frache ha costretto l'arbitro a sospendere laa pochi minuti dal termine. I calciatorisono sette del Pieve Mosciana e otto del Camaiore, con provvedimento di stop fino al prossimo 18 giugno anche per il direttore sportivo del Camaiore. Nelle fila di entrambe lefigura un calciatore squalificato fino al 5 aprile prossimo, mentre tutti gli altri non potranno scendere infino al 21 marzo. "Al 36' minuto del secondo tempo si scatenava inuna violentagenerale a cui partecipavano numerosidelle duee il direttore di gara si vedeva costretto a sospendere la gara senza la possibilità di poterla successivamente riprendere a seguito della persistenza delle condotte violente poste in essere” recita il provvedimento del giudice sportivo della sezione di Lucca.