Lanazione.it - Rissa al supermercato, tre persone denunciate: anche l’addetto alla sicurezza

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 20 febbraio 2025 – Emergono ulteriori dettagli in merito a quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, 19 febbraio, all’Esselunga di via Canova. In base a quanto ricostruito dpolizia di Stato, tutto è partito in seguitosegnalazione di una lite tra più, al termine della quale l’ex calciante Rolando Scarpellini, 54 anni, ha avuto la peggio. La lite è iniziata dopo chedel, un uomo senegalese di 45 anni, ha sorpreso una donna, amica dell’ex calciante, a sottrarre alcuni prodotti dagli scaffali del. Ne è scaturita una colluttazione con Scarpellini. Quest’ultimo avrebbe aggreditoe insieme all’amica gli avrebbero lanciato contro oggetti recuperati all’interno del. In rispostaavrebbe colpitotesta l’ex calciante con un tirapugni di cui era in possesso.