Fanpage.it - Rischia di perdere l’occhio con l’acido della batteria, ma i medici glielo salvano con una placenta donata

Leggi su Fanpage.it

Paul Laskey, un uomo di 43 anni vittima di un’aggressione consolforico di unaper auto, avrebbe persosinistro se non fosse stato per tre innesti di tessuto amniotico ricavati da una: questi innesti hanno curato le lesioni sulla superficie del, che ora verrà trattato con cellule staminali per ripristinare la vista.