Ripani Juve, ufficiale il rinnovo del centrocampista della Primavera! Il comunicato e i dettagli

di RedazionentusNews24, èilfino al 2027: ildel club bianconero e tutti i. La notae laancora insieme fino al 2027. Èildel– «Diegoha rinnovato il contratto con lantus fino al 30 giugno 2027.Prosegue dunque il rapporto fra il classe 2005 e il Club bianconero.Dopo le prime esperienze al Pescara,è a Torino dall’estate del 2021 iniziando il suo percorso nel Settore Giovanile bianconero dalla categoria Under 17 per poi entrare in pianta stabile nel gruppo Under 20.Il giovaneha collezionato con l’U20ntus 73 presenze fa campionato, Coppa Italia e Youth League mettendo a segno 4 gol e realizzando anche 8 assist per i compagni di squadra.