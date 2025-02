Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti tossici, oltre 58 tonnellate sequestrate ad Ancona: dove erano diretti

, 20 febbraio 2025 —58dispeciali che due differenti società italiane, entrambe con sede legale in Lombardia, tentavano di importare illegalmente dall’Albania, facendoli arrivare al porto di. Merci che però sono statedai finanzieri del Comando provinciale dorico, in una operazione, denominata Metal Gate, che ha visto l’aiuto degli ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per l’occasione, l’obiettivo era quello della prevenzione e del contrasto dei traffici illeciti di. Un particolare fenomeno che spesso interessa da vicino il principale scalo commerciale del capoluogo marchigiano. Piano investigativo e scoperta delle irregolarità Secondo il racconto dei militari, il piano investigativo è iniziato grazie a un’accurata attività di analisi dei rischi, che ha permesso di individuare irregolarità nei documenti di importazione delle due società lombarde.