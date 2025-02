.com - Rifiuti elettronici: ne produciamo 62 milioni di tonnellate l’anno

Nel 2022, l’umanità ha generato circa 62didi(e-waste), equivalenti a più di 1,5di camion della spazzatura. Le previsioni indicano che questa cifra salirà a 82dientro il 2030.L’Australia è uno dei maggiori contributori al problema, con una media annua di 20 kg diper persona, rispetto alla media globale di 7 kg.Tuttavia, meno del 25% dell’e-waste mondiale viene riciclato, mentre la maggior parte finisce in discarica, causando rischi ambientali e pericoli, come esplosioni di batterie al litio neidomestici.Clima: la società di oggi riempie la terra di immondizia come in WALL-EPerché icontinuano a crescere?Due fattori principali alimentano l’aumento dell’e-waste:Obsolescenza percepita: I consumatori scartano prodotti ancora funzionanti per acquistare modelli più recenti, come nel caso degli smartphone.