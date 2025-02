Liberoquotidiano.it - "Rifiuta il rituale di iniziazione reale del sangue": rumors, lo strappo di Kate Middleton

non vuole che i suoi figli, i principi George, Charlotte e Louis, vengano sottoposti aldidel. A parlarne è stato l'esperto dei reali inglesi, Tom Quinn, nel suo nuovo libro "Yes, Ma'am: The Secret Life of Royal Servants". Si tratta di una delle numerose tradizioni della royal family tramandate negli anni e ha a che vedere con la caccia. L'usanza prevederebbe che padri e figli vadano a cacciare selvaggina nei boschi per poi cospargersi il volto deldella preda, per buon auspicio. "La principessa Catherine ha insistito perché i suoi figli rimangano fuori da questa tradizione", si legge in un estratto del libro di Quinn pubblicato dal Daily Mail. Se questo retroscena venisse confermato, si tratterebbe della prima volta in cui la principessa del Galles rompe con la tradizione, dal momento che è sempre stata molto rispettosa delle usanze della famigliainglese, integrandosi alla perfezione.