Riesci a vedere il cane nascosto? Solo pochi lo trovano

Un’illusione ottica sconvolgente sta facendo il giro di Internet, lasciando migliaia di persone a grattarsi la testa per la frustrazione.L’immagine virale, postata nel popolare thread di Reddit “FindTheSniper”, sfida gli spettatori a individuare uno spaniel abilmentein bella vista tra un groviglio di rami d’albero.L’immagine non sembra altro che un caotico groviglio di rami, ma non lasciatevi ingannare: c’è unin agguato da qualche parte nell’inquadratura! La sfida? Individuarlo senza perdere la ragione.RedditGli utenti di Reddit sono rimasti sconcertati dal puzzle e molti hanno ammesso di non essere riusciti ail cagnolinonemmeno dopo aver ricevuto degli indizi.“Ero convinto che non ci fosse nessunin questa foto. Ho dovuto ricontrollare il post originale per assicurarmi di non essere stato preso in giro”, ha confessato un utente frustrato.