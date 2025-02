Ravennatoday.it - Riciclo, creatività e design: l'evento che promuove l'economia circolare

Leggi su Ravennatoday.it

unico per la prima volta a Ravenna dedicato agli artigiani, ai creativi e agli operatori dell'ingegno, ma soprattutto a chi opera il recycling per mettere in mostra le proprie opere.(non riuso) significa prendere gli scarti dalle lavorazioni ma soprattutto ciò che è inutilizzato e.