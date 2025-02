Ricerca verso una IA anti-pandemie | così aiuterà il mondo a prepararsi

Leggi su Ildenaro.it

Nei prossimi 5 anni, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi di risposta nazionali potrebbe permettere di salvare più vite umane,cipando dove si verificheranno epidemie e che traiettoria avranno. Gli scienziati sono ottimisti: i progressi nell’Ai possono aiutare davvero ilalla prossima pandemia. E proprio per far sì che succeda, un team globale di esperti chiede una migliore collaborazione traaccademico, governo e industria, per garre sicurezza, responsabilità ed etica nell’uso dell’Ai applicata allasulle malattie infettive. Uno studio pubblicato su ‘Nature’ illustra per la prima volta come gli avanzamenti dell’Ai possano accelerare anche i progressi nellain questo campo e nella risposta alle epidemie. Il lavoro arriva dopo l’Ai Action Summit della scorsa settimana e si inserisce in un crescente dibattito globale sugli investimenti e la regolamentazione dell’intelligenza artificiale.