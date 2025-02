Ricerca ecco il nuovo bando sulla Sla | finanziamenti fino a 240 mila euro

Leggi su Ildenaro.it

Si rinnova l’impegno a supporto dellascientifica di Fondazione Arisla, che pubblica ilper il finanziamento di progetti disclerosi laterale amiotrofica (Sla). L’obiettivo è individuare soluzioni terapeutiche per una malattia che solo nel nostro Paese coinvolge più di 6persone. La Sla – ricorda Arisla – è una patologia ndegenerativa dell’età adulta, progressivamente invalidante, dovuta alla compromissione dei motonni, le cellule responsabili della contrazione dei muscoli volontari: nel tempo immobilizza la persona colpita, impedendole di compiere funzioni importanti, come parlare, deglutire e respirare. Ma non fa perdere la capacità di pensare, di provare emozioni e di condividere con gli altri la propria esperienza di vita. Ad oggi è una malattia ancora difficile da diagnosticare, per la quale non esistono soluzioni terapeutiche adeguate in grado di contrastarla; l’unico farmaco approvato per il trattamento della Sla in Italia è il riluzolo, a cui si è aggiunto il tofersen per persone con Sla associata alla mutazione nel gene Sod1.