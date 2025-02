Tvplay.it - Ribaltone improvviso, è fatta: torna Kjaer

Leggi su Tvplay.it

Ora è ufficiale.Simon. Il club ha annunciato il suo arrivo con un comunicato Cinque anni, Simonapprodava al Milan dall’Atalanta. Accolto tra lo scetticismo generale, nessuno avrebbe potuto immaginare che, di lì a poco, l’esperto difensore danese sarebbe diventato uno dei calciatori simbolo della rinascita dei rossoneri con Stefano Pioli in panchina., è– Tvplay.it (Foto LaPresse)Da Milan-Spal di Coppa Italia e Milan-Salernitana dello scorso maggio, sono state 121 le presenze diin rossonero con un solo gol, quello segnato in un ottavo di Europa League contro il Manchester United a Old Trafford. A causa di un grave infortunio al ginocchio, il difensore danese ha saltato gran parte della stagione conclusa con la vittoria dello Scudetto nel 2022.