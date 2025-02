Reggiotoday.it - Restauro dell’altare seicentesco della Graziella: partono i lavori

Leggi su Reggiotoday.it

Al via iditardo baroccochiesain Sbarre, quartiere nella zona sud di Reggio Calabria. Ad annunciare la notizia l’associazione Ulysses e la parrocchia di S.Maria di Loreto.L’intervento diè finanziato per il settanta per cento.