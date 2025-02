Res alla Envent Winter Conference | Innovazione e sviluppo confronto con le Pmi italiane quotate su Egm

Leggi su Ildenaro.it

La Res Recupero Etico Sostenibile Spa, Società che opera da oltre 30 anni nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, quotata sul mercato Egm, ha preso parte– Call for Growth”, evento organizzato daItalia Sim in collaborazione con Virgilio IR.L’evento rappresenta un’importante occasione diper le Pmisu Egm, offrendo loro la possibilità di interagire con investitori istituzionali, sia italiani che internazionali, attraverso incontri one-to-one e one-to-few. In questo contesto, Res ha potuto illustrare gli sviluppi dell’innovativo centro integrato a Pettoranello del Molise, in provincia di Isernia, di selezione, gestione, trattamento e trasformazione delle plastiche in materie prime seconde e recupero degli scarti di processo mediante trasformazione in olio pirolitico destinato all’industria della plastica.