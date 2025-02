Ilrestodelcarlino.it - Requiem per un’utopia ormai fallita. Sabato inaugura la mostra ’Furyo’

22 febbraio a Palazzo Brami, nello SpazioC21,la‘FURYO, failed utopia:for a youthful opposition’, dell’artista di Sampierdarena (Ge) Stefano Serretta (1987), curata da Andrea Tinterri. La ricerca site-specific, pensata per SpazioC21, occupa lo spazio capovolgendo la tradizionale gerarchia espositiva. Il lavoro si concentra infatti sulla facciata esterna della galleria e sul pavimento interno. Serretta realizza un’installazione in legno su cui campeggia la scritta ‘the sand knows what the rock does not’. Una palizzata che occulta parzialmente le due grandi finestre e la porta d’ingresso dello spazio, una traccia e una scritta a suggerire una dimensione temporale che l’interno svelerà. L’installazione a pavimento ripercorre una sorta di biografia politica ma affrancandosi dal rischio di un’inutile autoreferenzialità.