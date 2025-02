Napolipiu.com - Repubblica: “Nuvole sulla volata scudetto. Chiesto il rinvio a giudizio per De Laurentiis per falso in bilancio”

: “ilper Deperin”">Un’ombra improvvisa si abbattestagione del Napoli. La Procura di Roma ha infattiilper Aurelio Decon l’accusa diin, in relazione a due operazioni di mercato che risalgono agli anni passati: l’acquisto di Kostas Manolas dalla Roma nell’estate del 2019 e quello di Victor Osimhen dal Lille nel 2020. Come riportato daNapoli, la contestazione riguarda i bilanci relativi alle stagioni 2019, 2020 e 2021 e coinvolge, oltre al presidente azzurro, anche la Società Sportiva Calcio Napoli e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli.La richiesta della Procura apre uno scenario complicato per il club partenopeo proprio nel momento cruciale della stagione.