Lapresse.it - Repubblica Ceca, due donne uccise in un attacco con coltello: fermato 16enne

Duesono morte in seguito a unconin un negozio della. La polizia ha detto di aver arrestato un sospetto per l’aggressione avvenuta nella città di Hradec Kralove, a circa 100 chilometri a est di Praga.Le vittimeInizialmente la polizia aveva detto che le dueerano state ferite, una delle quali in modo grave, ma in seguito ha precisato che le due sono morte. La loro identità non è stata resa nota.unLa polizia ha arrestato l’aggressore, unceco, dopo circa 10 minuti, a meno di un chilometro dalla scena dell’. Ha fatto poi sapere che la situazione è sotto controllo e che non c’è alcun pericolo per la popolazione.