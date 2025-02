Quotidiano.net - Rentri: 153.000 unità locali iscritte al registro per la tracciabilità dei rifiuti

Leggi su Quotidiano.net

Sono 153.000 le, appartenenti a 79.000 operatori economici, che si sonoal, ilelettronico per ladeientrato in vigore a metà dicembre 2024 e che ha visto l'avvio della piena operatività lo scorso 13 febbraio. Lo rende noto il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica precisando che in poco più di 7 giorni, sono già stati vidimati digitalmente tramite il sistemacirca tre milioni di formulari e 94.000 registri di carico e scarico, per complessive 180.000 movimentazioni comunicate al portale. Per il ministro Gilberto Pichetto "è una partenza incoraggiante, anche considerando che nei successivi scaglioni di iscrizioni ci attendiamo l'arrivo nel sistema delle imprese sotto i cinquanta dipendenti, che rappresentano un'ampia fetta del nostro tessuto produttivo".