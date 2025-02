Sololaroma.it - Rennes-Reims, il pronostico di Ligue 1: si al multigol, idea ad alta quota

Si avvicina il weekend con il conseguente ritorno in campo dei massimi campionati europei. In Francia, la1 affronterà la propria ventitreesima giornata, con le danze che si apriranno domani, venerdì 21 febbraio, con il match tra, che inizierà alle ore 20.45. Sfida decisamente importante tra due squadre che sono divise in classifica da un solo punto in favore dei padroni di casa.Formazione di Beye che nelle ultime cinque partite disputate in campionato ha subito ben tre sconfitte, di cui l’ultima sempre tra le mura amiche contro il Lille. Quest’ultimo ko ha fermato un possibile inizio di striscia positiva, che aveva portato in doto due vittorie consecutive che avevano permesso di allontanarsi dalla zona caldissima della classifica.Dalla parte opposta invece ilsembra non riuscire a trovare rimedio alle difficoltà di questa stagione.