Renault | Luca De Meo celebra risultati record con strategia innovativa

"Abbiamo trovato la pozione magica, come in Asterix e Obelix": scherza così il direttore generale diDe Meo, nel giorno della pubblicazione deidel colosso francese in crisi fino a pochi anni fa. Il manager italiano trapiantato sulle rive della Senna e che il quotidiano Le Figaro descrive oggi come il "salvatore" di, dice che "nessun altro costruttore può pretendere oggi di essere flessibile quantoper affrontare ciò che accade". La "pozione magica" di De Meo include una raffica di nuovi veicoli, la vendita di meno auto ma più care e la riduzione dei costi di concezione e produzione.