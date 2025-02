Renault 2024 | Ricavi a 562 miliardi e Utile Netto in Crescita del 21%

Quotidiano.net - Renault 2024: Ricavi a 56,2 miliardi e Utile Netto in Crescita del 21%

Leggi su Quotidiano.net

Nelil gruppoha registrato 56,2dicon unadel 7,4 % (+9% a tassi di cambio costanti) sul 2023 e un margine operativo storico che ha raggiunto i 4,7pari al 7,6% dei. Escludendo l'impatto della Jv Horse con Geely ciò rappresenta unadel 15%. L'è cresciuto a 2,8, con unadel 21% rispetto al 2023. Questo non tiene conto dell'impatto totale di Nissan pari a -2,0dovuto alla minusvalenza da cessione di azioni Nissan, al contributo di Nissan e alla perdita di valore sulla partecipazione in Nissan. Il free cash-flow del grupporesta solido a 2,9di euro rispetto ad una prospettiva finanziaria superiore o pari a 2,5di euro, grazie alla performance operativa. In occasione dell'assemblea generale degli azionisti il prossimo 30 aprile verrà proposto dividendo di 2,20 euro (+19% rispetto all'anno scorso).