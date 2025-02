Juventusnews24.com - Regolamento Campionato Nazionale Under 15, come funzionano le fasi ad eliminazione diretta: chi potrebbe incontrare la Juve di Benesperi

di Fabio Zaccaria15, focus sullo svolgimento della competizione giovanile:, possibili future avversarie e situazione attuale di classificaIldel15 serie A e B prevede una composizione da 40 squadre, suddivise in 3 gironi: 13 nei gironi A e C, 14 nel girone B. Attualmente lantus15 si trova in vetta al girone A con 42 punti, a più 7 dal Bologna che insegue. Nel girone B invece, il Milan comanda la classifica con 44 punti, seguono Inter e Atalanta con 43 e 41. Nel girone C è la Fiorentina a fare da padrone con 46 punti, frutto di 15 vittorie in 16 partite, segue la Roma a meno 8. Al turno successivo, ovvero gli ottavi di finale, si qualificano dalla prima alla quinta dei gironi A e C, dalla prima alla sesta nel girone B.