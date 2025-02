Agrigentonotizie.it - Registro per la sicurezza alimentare non aggiornato e personale non autorizzato dietro il bancone: sanzionati i titolari di locali

Leggi su Agrigentonotizie.it

Uno è stato multato perchéilc'era un giovane non. L'altro per mancata tenuta dei registri di autocontrollo Haccp. Non si ferma, come dimostrano i fatti, i controlli dei poliziotti del commissariato di Canicattì che, da mesi ormai, stanno cercando di ripristinare la.