Ilfattoquotidiano.it - Regione Lazio, è stallo anche sul Garante per le persone con disabilità: istituito da due anni, ma mai eletto

ilper la tutela dellecon, ma dopo oltre un anno e mezzo manca ancora la nomina della figura in questione. È quello che accade in, travolta da mesi da una crisi politica interna alla maggioranza, dove l’assenza dela sostegno delleconè ancora più significativa soprattutto adesso con il Giubileo 2025 in corso e l’arrivo previsto nella Capitale di centinaia di migliaia di donne e uomini concon fragilità, moltissimi non autosufficienti, che magari avrebberoesigenze di un’unica figura riconosciuta che funga da raccordo operativo e propositivo risolutore di criticità tra loro e le istituzioni locali per colmare quel vuoto che troppo spesso si verifica.La figura delè stata approvata nela luglio 2023 in consiglio regionale all’unanimità, cosa rara, e a settembre di quell’anno è statopubblicato il bando pubblico.