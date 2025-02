Lapresse.it - Reggio Calabria, truffa del finto carabiniere a una centenaria: due arresti

A Varapodio, in provincia di, una donna e un uomo sono stati arrestati per unaad una. La chiamata da un numero sconosciuto, poi una voce autorevole, che si presenta come un maresciallo dei Carabinieri e le dice di raccogliere tutti i soldi che ha in casa, perché il figlio è stato arrestato e bisogna pagare la cauzione.È lacon l’ormai consolidato metodo del, quella in cui stava per incappare anche un’anziana signora della provincia di. Per fortuna, i Carabinieri, quelli veri, erano già sulle tracce dei duetori, un uomo e una donna. A tradire i due, i tentativi che avevano fatto lo stesso giorno. Non si erano, infatti, limitati a contattare l’anziana varapodiese, ma avevano effettuato analoghe telefonate ad altri suoi compaesani.