Panorama.it - Red Light Disco: viaggio nelle colonne sonore del cinema erotico

Leggi su Panorama.it

«Quando sono diventato appassionato di musica di questo genere di film italiani degli anni '70, questi brani erano impossibili da trovare al di fuori dei film, li estraevo dai dvd per poterli ascoltare, spesso con i dialoghi, perché non riuscivo a trovarli da nessun’altra parte» racconta il regista e attore americano Eli Roth.«Quando CAM Sugar mi ha chiesto di curare questa raccolta, non è stata solo un'emozione per me in quanto appassionato di, ma anche un sogno come regista, perché mi hanno dato accesso ad un archivio con migliaia e migliaia di tracce inedite. Canzoni che non si sentivano più dall'uscita dei film, tutte impeccabili, come se fossero state registrate oggi. Volevo organizzare una festa, una festa italiana anni '70 molto cool e molto groovy, come se fossimo tutti all’interno di una scena di uno di questi film.