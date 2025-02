Ilgiorno.it - Recruiting day . Offerte di lavoro in Sala Carlo Porta

Appuntamento con ila Vimodrone. Oggi, dalle 10 alle 12.30, c’è ilday Alascom, realtà della robotica industriale e dell’automazione. L’evento, organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con l’amministrazione comunale, si aprirà con la presentazione dell’organizzazione, dell’ambiente die dei diversi profili ricercati, che saranno impiegati in ambiti come la robotica industriale, la consulenza tecnica informatica, la gestione di reti e sistemi e l’automazione. La società è alla costante ricerca di figure professionali, sia con esperienza, sia da formare. Durante l’incontro gli esperti Afolmet condurranno i colloqui di selezione, sia per le posizioni che servono all’azienda sia per le altredisul territorio. In– Spazio Hub (via Battisti 29, ex biblioteca).