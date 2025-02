Lopinionista.it - “Rebound, ciò che più si ama”, il romanzo di Matilde Maitan

Si può diventare depressi tutto a un tratto, in un soleggiato giorno di inizio febbraio? È possibile quando il cosiddetto “effetto”, come un esperto arciere, fa centro e colpisce in pieno coloro che dimenticano di assumere alcune tipologie di medicine. Vittoria è costretta a nutrire il proprio corpo di numerosi farmaci. Un giorno arriva una diagnosi che la lascia sgomenta e complica tutto: il quotidiano, le relazioni sentimentali, la ricerca di un lavoro soddisfacente, i progetti futuri di una ragazza di soli trent’anni.Quando una mattina Vittoria dimentica il portapillole il “rimbalzo”, con una spinta vigorosa, la investe, trascinandola in un profondo buco nero. Seppur sommersa dall’apatia, Vittoria è attanagliata da un dubbio: la colpa di questo male dipende davvero dalla mancata assunzione delle pastiglie o da lesioni dell’anima che non sono ben cicatrizzate? Per mettere ordine ai pensieri negativi, inizia un percorso a ritroso analizzando “le pillole”, quelle metaforiche che ha deglutito sin da bambina.