Sport.quotidiano.net - Real Madrid, Mbappé in forma smagliante: “Voglio segnare un'epoca in squadra”

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 20 febbraio 2025 – Ilha completato la missione: ieri sera contro il Manchester City è arrivata la vittoria per 3-1, che ha permesso ai blancos di approdare agli ottavi di finale di Champions League. Nel complesso,ha segnato quattro gol contro i citizens: la rete del momentaneo 1-1 all'andata e una tripletta nella gara gara di ritorno. Il numero 9 delieri è stato l'assoluto protagonista, fornendo una prestazione eccellente dove ha dimostrato una volta per tutte il suo talento. Se le prime settimane con la maglia dei blancos sono state difficili, conche ha avuto difficoltà ad ambientarsi, ora la situazione è decisamente cambiata, e la partita di ieri è la dimostrazione. Con la tripletta messa a segno contro il Manchester City, il francese è arrivato a quota 27 reti in 37 partite con il, e, superati i problemi di adattamento ad unatà diversa rispetto al PSG, è diventato una pedina fondamentale dello scacchiere tattico di Ancelotti.