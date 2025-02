Real Cruise Past City While PSV Shock Juventus

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-20 01:15:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Kylian Mbappe ha insaccato una prima tripletta della Champions League con i colori delMadrid mentre i giganti spagnoli hanno spazzato via il Manchesterper 3-1 la notte al Bernabeu e 6-3 in aggregato per raggiungere gli ultimi 16.Nico Gonzalez ha segnato un goal di consolazione pernel tempo di arresto del secondo tempo, poiché il vero ha riaffermato le loro credenziali come autentici contendenti della Champions League dopo una balbuzie nella fase iniziale della lega.Mbappe, al fianco di Rodrygo e Vinicius Junior in un fronte spaventosamente buono, era in forma scintillante poichénon ha mai veramente dato un’occhiata, il principale manager Pep Guardiola per ammettere che questa era la prima stagione che la sua squadra non aveva avuto una buona campagna europea.