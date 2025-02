Movieplayer.it - Reacher 3, la recensione: l'eroe letterario di Prime Video finisce sotto copertura

Alan Ritchson questa volta dovrà fermare un pericoloso trafficante, insieme ad un fantasma del proprio passato. In streaming su. La maggior parte degli eroi letterari stanno trovando la perfetta casa nella serialità piuttosto che al cinema. Lo dimostrano i successi targatidi Harry Bosch, Jack Ryan, Alex Cross e Jack. Quest'ultimo, forte di un rinnovo già ottenuto per la quarta stagione, arriva con il terzo ciclo di episodi dal 20 febbraio con appuntamento settimanale, e ancora una volta rimescola le carte in tavola. L'obiettivo del creatore Nick Santora è infatti rendere tutto sempre sorprendente anche per i lettori dei romanzi originai di Lee Child a cui è ispirato lo show, che non va in ordine cronologico .