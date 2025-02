Re Carlo e l’ammirazione per i chirurghi che salvano vite in Ucraina

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Reha dichiarato di essere "pieno di ammirazione" per iche lavorano per salvare soldati e civili feriti in. Il sovrano britannico, in visita al Centre for Injury Studies dell'Imperial College di Londra, ha chiesto al primario di chirurgia di un centro di riabilitazione di Leopoli di farsi portavoce dei .