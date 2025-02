Ravezzani | Juve? Ad oggi stagione fallimentare Conceicao ha affossato il calcio italiano non ha…

Leggi su .com

L’eliminazione dalla Champions League delle tre italiane impegnate nei playoff della massima competizione europea sta facendo discutere ed in particolare il direttore di Telelombardia, Fabio, ha parlato duramente dell’uscita dalla Champions di Milan entus. “Atalanta e Milan si sono suicidate in Europa e sarebbe bastato pochissimo per vedere tre italiane tra le .L'articolo: “? Adhail, non ha.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Il Milan vince il derby 1-2, il riepilogo del sabato di Serie ALantus pareggia con la Lazio, il riepilogo della domenica di Serie AL’Inter vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie AL’Inter batte il Napoli, il riepilogo del mercoledì di AProbabili formazioni Milan-ntus, Serie ALantus batte il Milan, il riepilogo di Serie A