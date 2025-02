Napolipiu.com - Ravezzani: “Atalanta e Milan, suicidio europeo. L’Inter è logora, il Napoli può ancora crederci”

Leggi su Napolipiu.com

: “, ilpuò”">In diretta a Radio Punto Nuovo, durante il programma Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio, direttore di Telelombardia, analizzando il momento del calcio italiano tra delusioni europee e sfide di campionato., occasioni sprecate in Europanon ha nascosto la sua delusione per le eliminazioni premature diin Champions League: “Si sono suicidate in Europa. Sarebbe bastato pochissimo per vedere tre italiane tra le prime otto. Il calcio italiano non è in crisi, ma le scelte sbagliate pesano. Conceição ieri le ha sbagliate tutte e l’mi ha davvero stupito con la sua eliminazione. Ora ci resta la Juventus, che però è quella che rischia di più”.