Tvplay.it - Raspadori pronto a dire sì alla rivale: nuova maglia in Serie A

Giacomoha risposto presente contro la Lazio, andando a segno e risultando decisivo per il pareggio del Napoli. Ora c’è unadestinazione per lui inAL’ex attaccante del Sassuolo ha avuto un momento di massimo splendore con Luciano Spalletti, mentre con Antonio Conte di spazio ne ha trovato molto meno. Adesso sembra che la sua avventura al Diego Armando Maradona sia arrivata ai titoli di coda.sìinA (Tvplay – ANSA) Le critiche erano arrivate copiose nell’ultimo periodo, anche perché giocando poco quando entrava in campo non sembrava essere decisivo. Giacomoha risposto invece da grande attaccante nell’ultimo periodo e in due mesi è tornato centrale nel progetto. Prima il gol contro il Venezia, negli ultimi minuti della sfida al Maradona, che è valso tre punti, poi la rete contro la Lazio, nell’ultimo turno di campionato all’Olimpico.