Lanazione.it - Rarissima sciabica minore curata e rimessa in libertà: è la prima avvistata in Italia

Leggi su Lanazione.it

Livorno, 20 febbraio 2025 – Ritrovato a Pisa, curato a Livorno e infine rilasciato a Massaciuccoli. È il percorso tutto toscano di unae giovane(Paragallinula angulata), per lavoltain. L’esemplare è stato trovato il 2 gennaio a Pisa, in un’area urbanizzata alle porte della città; presentava sintomi neurologici e difficoltà motorie a una zampa, probabilmente a seguito di un trauma da impatto. Dopo un periodo di cure presso il Centro recupero uccelli marini e acquatici della Lipu, grazie al lavoro di volontari e veterinari, l’animale è stato riabilitato e rilasciato nei giorni scorsi in un’area idonea all'interno della Riserva naturale del Chiarone - Oasi Lipu Massaciuccoli. Si tratta di un evento di grande rilevanza ornitologica: se confermata dalla Commissione ornitologicana, questa potrebbe essere lasegnalazione ufficiale per l’di questa specie sub-sahariana, le cui presenze in Europa sono estremamente rare.