Ilfattoquotidiano.it - Rapiti da Hamas nel kibbutz e restituiti cadaveri a Israele: chi erano i fratellini Kfir e Ariel e della madre Shiri

Fino all’ultimonon ha voluto crederci. Li ha aspettati, ha pregato. Anche a fronte delle dichiarazioni dei, che aveva esplicitato la prossima restituzione adei corpi dei membrifamiglia Bibas, la, 33 anni, e i due bambini. Il padre Yarden Bibas, 35 anni, era stato liberato il 1° febbraio. Da solo, senza sapere cosa ne fosse stato dei suoi figli e delle moglie. “Purtroppo la mia famiglia non è tornata con me. Sono ancora a Gaza. La mia luce è ancora lì, e finché non ci saranno loro, qui sarà tutto buio. Aiutatemi a riportare la luce nella mia vita”, ha detto dopo il rilascio. E anche lui, fino all’ultimo, ha radunato tutte le speranze, crollate oggi sul palco allestito accanto a un cimitero a Bani Suheila: lìstati sepolti i corpi dei suoi figlioletti emoglie, che oggi i terroristi hanno restituito in quattro bare nere affiancate da un miliziano di, con un’immagine di un Netanyahu grondante di sangue sullo sfondo.