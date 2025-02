Ilrestodelcarlino.it - Rapinata nell’androne e buttata per le scale

Le ha strappato con violenza il collier d’oro che indossava e poi l’ha spinta, facendola cadere dalledella cantina. La vittima della rapina, avvenuta l’altro pomeriggio in zona Borgo Panigale, nella zona del Villaggio Ina, è Fiorella Arceri (foto), vedova dello storico sindacalista della Fiom Cgil Bruno Papignani, scomparso nel 2019, è stata derubata ieri. La donna, che ha raccontato la terribile esperienza sui social, ha descritto all’emittente èTv quanto accaduto, spiegando di aver incontrato il ragazzo, descritto come un diciassettenne probabilmente dell’Est Europa, sul bus che la stava riportando a casa. Il giovane si sarebbe seduto di fronte a lei e come la vittima sarebbe sceso al capolinea in via Normandia. Arceri è poi tornata a casa e solo una voltadel suo palazzo si è accorta che il ragazzino l’aveva seguita.