Juventusnews24.com - Ranking UEFA aggiornato, quinto posto in Champions League sempre più lontano: come cambia la posizione dell’Italia dopo l’eliminazione della Juventus

di RedazioneNews24, ecco la classifica e laper ilin: l’elencoLahailper nazionii playoff di. Pessime notizie per l’Italia, e quindi anche per la Juve: la Spagna si allontana e le tre eliminazioni complicano irrimediabilmente la situazione. Le prime due nazioni avranno diritto ad unextra per la prossima stagione di. Di seguito la classifica completa.STAGIONALEINGHILTERRA 20.892 (7/7)SPAGNA 18.535 (6/7)ITALIA 17.812 (4/8)PORTOGALLO 16.050 (3/5)GERMANIA 16.046 (5/8)FRANCIA 14.857(3/7)OLANDA 14.366 (5/6)BELGIO 14.250 (5/5)Leggi sunews24.com