Velvetgossip.it - Ramona Badescu si commuove in diretta tv: il coraggio di esprimere l’amore e il dolore per il padre scomparso

, l’attrice e cantante rumena di 56 anni, ha toccato il cuore del pubblico durante la sua recente apparizione nel programma televisivo “La Volta Buona”, condotto da Caterina Balivo. In un momento di intensa emozione,ha parlato della perdita del, Cristel, avvenuta nel 2020 a causa del Covid-19, un evento che ha segnato la sua vita in modo indelebile. La sua testimonianza mette in luce le sfide e i dolori che la pandemia ha portato con sé, evidenziando come il virus abbia impattato le famiglie in tutto il mondo.L’ultimo saluto alDurante il periodo in cui Cristel era ricoverato in ospedale,ha avuto l’opportunità di salutarlo in un modo unico. Grazie all’intervento di un medico che la conosceva, ha potuto registrare un messaggio per il. Questo gesto, come ha spiegato il medico, ha avuto un effetto profondo: “Era intubato, con gli occhi chiusi, ma quando ha sentito le mie parole, mi ha detto il dottore, ha alzato le dita”.