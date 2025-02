Fanpage.it - Ramona Badescu e la sua proposta per Sanremo 2026: “Voglio dire a Carlo Conti che può far votare gli italiani all’estero”

Leggi su Fanpage.it

, la storica showgirl degli anni '90, è ritornata in televisione per ripercorrere la sua carriera, ospite a La volta buona: "Mi manca Pippo Baudo". E poi lancia una: "Il prossimo, facciamo il televoto per gliche vivono all'estero".