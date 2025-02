Lanazione.it - Raccolta differenziata. Kit nelle tabaccherie: "Rete ancora più capillare"

Servizi più accessibili e più capillari. Alia Multiutility rafforza il proprio impegno per rendere i servizi dipiù accessibili ai cittadini. Grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai (Fit) e al confronto con il Comune di Prato, cresce ladi punti di consegna dei kit per ladei rifiuti e si rafforza questo innovativo servizio pensato per esserepiù vicini ai cittadini. Una iniziativa che affianca la presenza sul territorio rappresentata dagli InfoPoint, attivi con cinque sportelli dislocati sul territorio comunale (in via de Gasperi, via Lorenzo da Prato, via 7 Marzo, via dei Tintori) oltre allo sportello di via Paronese. Parte da Prato l’ampliamento del progetto che permette di ritirare le dotazioni per laconvenzionate: oltre ai sacchi azzurri per gli imballaggi e ai sacchi sanitari per pannolini e pannoloni, sarà adesso possibile ritirare in tabaccheria anche i sacchetti per ladell’organico.