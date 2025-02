Liberoquotidiano.it - "Questo non penso". Fabio Capello lo processa, Thiago Motta risponde così: gelo in diretta

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tolto Andrea Cambiaso, subentrato dopo pochi minuti causa lo stop forzato di Renato Veiga,ha aspettato l'ultima parte della partita per mettere forze fresche nella Juventus. Basti pensare a Dusan Vlahovic, ex punta di diamante dello scacchiere bianconero e ora rilegato a panchinaro utilizzabile solo in caso di emergenza. Ieri, mercoledì 19 febbraio, il serbo ha fatto il suo ingresso in capo solo al 90esimo al posto di Kolo Muani. Ma non è l'unico. Dei cambi diin pochi ci hanno capito qualcosa. Come la scelta di lasciare in campo Nico Gonzalez, forse il meno lucido degli attaccanti in campo in Olanda. O l'ingresso di Savona, che in teoria è un difensore. Il terzino è entrato sul terreno di gioco in uno dei momenti più complicato del match. O, ancora, la scelta di escludere dai primi 11 Kenan Yildiz e Thuram, due tra i giocatori più in forma della Vecchia Signora.