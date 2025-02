Justcalcio.com - ´ questo è il momento in cui stiamo preparando per ‘ – NYCFC pronto per il test di Miami

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Pascal Jansen afferma che la partita di apertura di sabato contro l’Interè ilin cui la sua squadra di New York City si è preparata.Jansen ha sostituito Nick Cushing, che ha lasciatodopo una corsa alle semifinali della conferenza nei playoff MLS della scorsa stagione.Isono stati battuti dai loro rivali locali, i New York Red Bulls, che hanno continuato a finire come classificato alla Galaxy di Los Angeles nella finale della MLS Cup.Iniziano la loro campagna del 2025 con un viaggio allo Chase Stadium per affrontare i titolari di scudo dei sostenitori della MLS, che sono anche sotto una nuova gestione, con Javier Mascherano che ha sostituito Gerardo Martino.Mascherano supervisionerà i suoi ex compagni di squadra del Barcellona Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba e Sergio Busquetstermine, poichémira a basarsi su una campagna da record nel 2024.