Ilfattoquotidiano.it - “Quella sera sanguinavo, Francesco Nuti mi ha salvato. Per riprendermi dall’aneurisma ci ho messo 30 anni”: la commozione di Cinzia Leone a “La volta buona”

Era il 21 dicembre 1991 quandovenne colta da aneurisma. L’attrice si trovava alla prima del film “Donne con le gonne” che la vedeva nel cast, e a salvarla fu l’intervento immediato diche capita la gravità della situazione la portò subito in ospedale. Lo racconta lei stessa a “La”.non avrebbe voluto uscire a causa di un forte mal di testa. Fu la madre a spingerla a prendere un taxi e andare al cinema visto che si trattava di lavoro. “Se mamma non mi avesse spronata ad andare al cinema, io sarei morta perché ero a casa da sola.ricordo di avere avuto un grande mal di testa e proprio per questo non volevo uscire, ma comunquegià, solo che mai avrei pensato di avere un aneurisma in corso” spiega nel salotto di Caterina Balivo, come riporta Leggo.