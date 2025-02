Thesocialpost.it - “Quella è mia figlia”. Schianto tremendo, il papà di Erika passava in quel momento: devastante

Leggi su Thesocialpost.it

È stato il padre stesso a dare per primo l’identità della vittima dell’incidente mortale avvenuto ieri nel Ferrarese. L’auto condotta dalla 36enneBenini, infatti, si è scontrata con un autobus di linea che trasportava pendolari e studenti. In un tragico destino, proprio il padre stava percorrendo la stessa strada e, incappando nella scena dell’incidente, ha riconosciuto la vettura della, completamente distrutta.Leggi anche: Calciatore ucciso da una bomba: in manette due persone, la terribile scoperta dopo il drammaNonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi del 118, per la donna, che lavorava come commessa in un supermercato della zona e stava andando al turno pomeridiano, non c’è stato nulla da fare. La scena che si è trovata di fronte il padre, checasualmente nei paraggi, è stata