Lanazione.it - Quattro ristoranti, gran finale. Ultimo pranzo e poi il taccuino. Vince la trattoria “Il Campano”

Pisa, 20 febbraio 2025 – E’ la“Il” ad aggiudicarsi la sfida di ‘4’ a Pisa. Chef Alessandro Borghese, come da rito, è sceso dal suo minivan per incoronare il vincitore della puntata. La premiazione si è svolta ieri sera con una festade tra fiumi di champagne, una pioggia di coriandoli e abbracci. Lo chef ha consegnato il premio dal valore di 5mila euro al titolare Giampiero Mugnai con unconsiglio: “Mamma - ha detto rivolgendosi alla madre di Mugnai - è tutto buono ma troppo leggero”. Poi ha lasciato la piazzetta dopo gli ultimi scatti rubati dai fan. I festeggiamenti hanno sancito la fine digiorni di riprese in città. La puntata - con tutta probabilità - sarà trasmessa su Sky Uno nel corso dell’undicesima stagione del format in onda a partire da gennaio 2026.