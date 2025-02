Ilgiorno.it - Quattro medici chiudono lo studio. Lissone fa i conti con l’emergenza

Inhanno chiuso lonell’ultimo anno, mentre un altro ha già annunciato che lo farà nella seconda parte di quest’anno. Quelli attualmente in servizio in città sono 23 e ognuno di loro assiste mediamente più di 1.500 pazienti. Ad oggi sono più di 2mila gli abitanti rimasti senza dottore e che devono far riferimento all’ambulatorio medico temporaneo nella Casa di Comunità. Nonostante l’impegno di Asst e delle altre istituzioni per tamponare la carenza deidi base, il problema aresta forte. A raccontarlo è la fotografia appena scattata dal Comune, che ha fatto il punto della situazione odierna deidi famiglia sulla base dei numeri e delle informazioni fornite da Asst al municipio. L’occasione è arrivata da un’interrogazione presentata dagli esponenti della lista civica Il Listone e che verrà discussa domani sera in consiglio comunale.