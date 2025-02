Quotidiano.net - Quarto giorno di attacchi hacker, Italia ancora nel mirino del gruppo filorusso “NoName057”

Roma, 20 febbraio 2025 – Puntuali, in mattinata, nuovidegliattivisti filorussi a siti webni. È ilconsecutivo dell'offensiva scatenata come risposta alle frasi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su Russia e Terzo Reich. Un'azione dimostrativa, di propaganda, che al momento non fa registrare disservizi significativi. Gli, messi a segno dalsono di tipo Ddos (Distributed denial of service). Nelsono finiti circa 20 siti webni del settore finanza e di produzione armi. Si tratta di bersagli analoghi a quelli presi di mira ieri: finanza (Mediobanca, NexiGroup) e produzione armi (Fiocchi, Benelli). L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) è entrata subito in azione intercettando il traffico anomalo e verificando se si trattasse di un attacco poi, stabilito un possibile impatto, ha avvisato le realtà bersaglio e offerto supporto e consigli di mitigazione.